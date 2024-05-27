بوريل: قرارات الجنائية الدولية مهمة لتحقيق العدالة .. وإسرائيل تواصل فعل ما طلب منها التوقف عنه

وقال : "يجب تطبيق حكم محكمة العدل الدولية وان نرى إسرائيل تواصل فعل ما طلب منها التوقف عنه"، مؤكدا أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمة جدا لتحقيق العدالة".وشدد بوريل على ضرورة "احترام عمل المحكمة الجنائية الدولية وتركها تعمل دون تهديد"، لافتاً الى انه "سيتم طرح إحياء مهمة الاتحاد الأوروبي عند معبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".وأمس أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل محادثات مقررة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، "الحاجة الى سلطة فلسطينية قوية لاحلال السلام في الشرق الاوسط".واضاف: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمة جدا لتحقيق العدالة".وتابع:"مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية"، مضيفاً: "سنطرح إحياء مهمة الاتحاد الأوروبي عند معبر رفح لكن ذلك يجب أن يكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية."وقال: "يجب تطبيق حكم محكمة العدل الدولية ونرى أن إسرائيل تواصل فعل ما طلب منها التوقف عنه."