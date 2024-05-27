بالفيديو - عشرات الشهداء والجرحى جراء المجزرة الاسرائيلية في رفح .. وشاهد يروي هول ما حصل

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة مروعة في رفح حيث شنت طائراتها الحربية غارات عنيفة على منطقة مخصصة للنازحين في المدينة ما أسفر عن استشهاد اكثر من اربعين فلسطينيا وإصابة العشرات.

وقد أظهرت مشاهد مروعة جثثا متفحمة لأطفال في الخيام وسط اشتعال النيران في المكان.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إنه يواجه صعوبات في الوصول إلى الجرحى بسبب الاستهداف المباشر لطواقمه.

في المقابل زعم جيش الاحتلال أن "قواته الجوية استهدفت مجمعا تابعا لحماس في رفح"، وأن الضربة نفذت باستخدام "قذائف دقيقة واستندت إلى مخابرات دقيقة".

إلا أن هذه المزاعم تتنافى مع حقيقة الواقع، اذ اظهرت الصور جثث اطفال ونساء متفحمة واصابة العشرات .

مشاهد صعبة جداً…



الاحتلال يرتكب الآن مجزرة مروعة بقصفه مخيماً للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة..



عشرات الشهداء والجرحى في المجزرة !!!



هذه محرقة وإبادة !!



حسبنا الله ونعم الوكيل !!!#مجزرة_رفح #GazaGenocide‌ pic.twitter.com/bRqU9qWo7s — رضوان الأخرس (@rdooan) May 26, 2024

واستهدفت الضربات الجوية حي تل السلطان في غرب رفح حيث يحتمي الآلاف بعد فرار الكثيرين من مناطق شرقي المدينة وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مستشفاها الميداني في رفح لا يزال يستقبل عددا كبيرا من المصابين، وأن مستشفيات أخرى تستقبل أيضا عددا كبيرا من المصابين.