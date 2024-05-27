زعماء 4 دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وتونس قيس سعيد، والإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزورون الصين الأسبوع الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إنه من المقرر أن تستمر الزيارة خلال الفترة من 28 أيار إلى الأول من حزيران المقبل، حيث سيحضر الزعماء حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، حسب وكالة الأنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال دينغ لي نائب وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن الرئيس شي جين بينغ سيحضر المنتدى ويُلقي خطابا الخميس.

وأضاف أن شي "سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربعة على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر دينغ أن المنتدى سيهدف إلى تعميق "التوافق بين الصين والدول العربية"، وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي ونظيره الموريتاني.

وأشار إلى أن الزعماء سيكون لهم موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.



























