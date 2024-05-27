مجزرة رفح.. دول عربية تدين قصف "إسرائيل" لخيام النازحين

دانت العديد من الدول العربية، الإثنين، قصف القوات "الإسرائيلية" لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "السعودية تدين استهداف إسرائيل خيام النازحين بالقرب من مخازن الأونروا في رفح".

كما دان الأردن بشدة استمرار "إسرائيل" بارتكاب جرائم الحرب البشعة في غزة، إثر قصفها مركزاً للنازحين في رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وأعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن ما حصل تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الناطق بإسم الوزارة سفيان القضاة "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي (...) وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وحض المجتمع الدولي على "التحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الهجوم العسكري الأحدث الذي تشنه "إسرائيل" على رفح بجنوب قطاع غزة "يعقد جهود الوساطة الجارية ويعيق الوصول لاتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

بدورها، دانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الإثنين، قصف القوات الإسرائيلية "المتعمد" لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الإثنين ارتفاع حصيلة شهداء القصف "الإسرائيلي" الذي طال مخيما للنازحين في رفح إلى 40 على الأقل وإصابة 65 شخصا آخرين.

