أوروبا تدرس إعادة "مهمة رفح".. وبوريل ينتقد نتنياهو

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يسعى إلى الاتفاق من حيث المبدأ، الإثنين، على المضي قدما في إعادة إطلاق بعثته المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.

وقبل اجتماع شهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتهم بوريل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا بأنه يدعي كذبا على المحكمة الجنائية الدولية بأنها تعادي السامية لتحقيق أهدافها السياسية.

ويدرس الاتحاد الأوروبي عودة بعثته للمساعدة الحدودية بمعبر رفح المتوقفة عن العمل منذ عام 2007.

وقال بوريل للصحفيين: "يمكن أن نتوصل إلى قرار سياسي اليوم ثم يجب تنفيذه عمليا"، مضيفا أنه لا يمكن تنفيذه بدون موافقة "إسرائيل" ومصر والفلسطينيين.

ويتطلب عودة المهمة المدنية موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.

ولم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه البعثة التي تعرف باسم "يوبام".

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج إن تنفيذ أي قرار بشأن هذه المهمة سيستغرق بعض الوقت.

وذكر دبلوماسيون أن من المستبعد تنفيذ المهمة قبل توقف العمليات القتالية في رفح.

ورفح الآن تحت هجوم عسكري "إسرائيلي" قال قضاة محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنه يجب أن يتوقف فوراً.

وانتقد بوريل نتنياهو لأنه وصف قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الحرب يوآف غالانت بأنه دليل على "معاداة جديدة للسامية".

ووصف بوريل تصريحات نتنياهو بأنها ترهيب، وقال إن الاتهامات بمعاداة السامية توجه في كل مرة يقوم فيها أي شخص "بشيء لا يعجب نتنياهو".

وأضاف: "موقفهم من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واتهامه بمعاداة السامية غير مقبول على الإطلاق".

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه سيطلب من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم دعمها الرسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام "إسرائيل" لقرارات المحكمة.







