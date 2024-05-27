"هيئة البث الإسرائيلية": مقتل جندي مصري بإشتباكات عند معبر رفح

قتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار بين جنود "إسرائيليين" ومصريين عند معبر رفح، الإثنين، حسبما أكدت "هيئة البث الإسرائيلية".

وتحدثت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الإثنين، عن وقوع "حادث غير عاد بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تجري تحقيقاً في تفاصيله".

وبحسب "القناة 13 الإسرائيلية"، فقد "أطلق جنود مصريون النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح من دون وقوع إصابات".

وأضافت: "الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية".

كما قالت "القناة 14 الإسرائيلية" إن "الجيش الإسرائيلي أطلق طلقات تحذيرية بعد إطلاق النار من القوات المصرية".

وبعد دقائق من نشر هذه الأخبار، قالت الوسائل ذاتها: "بسبب تعليمات الرقابة العسكرية تم حذف المعلومات حول الحادث مع الجيش المصري في رفح".

