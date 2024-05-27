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عربي و دولي

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتفسير عملياتها في القطاع

2024-05-27 | 16:15
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الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتفسير عملياتها في القطاع
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتفسير عملياتها في القطاع

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على الدعوة لعقد اجتماع مع "إسرائيل" لكي تفسر عملياتها العسكرية في إطار هجومها على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف هذه الهجمات، وفق مسؤول السياسية الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.

وقال بوريل: "توصلنا إلى الإجماع اللازم للدعوة إلى مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة".

وتواجه "إسرائيل" موجة إدانات دولية على خلفية ضربة، قال مسؤولون في غزة إنها قتلت 45 شخصاً بعدما تسببت بحريق في مخيّم للنازحين الفلسطينيين.

ووصف بوريل الضربة بأنها "مروعة"، وقال إنها "تثبت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".

وشدد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية في "رفح".

الاجتماع مع "إسرائيل" سيعقد بموجب مجلس شراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

ودعت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية مجلس الشراكة، على خلفية الهجوم الذي تشنه "إسرائيل" على حركة حماس في قطاع غزة.

والإثنين، عقد وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات مع نظرائهم السعودي والأردني والمصري والإماراتي والقطري في إطار مساع دبوماسية للمضي قدما بحل الدولتين بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا في غزة.

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتفسير عملياتها في القطاع

عربي و دولي

الاتحاد الاوروبي

جوزيب بوريل

إسرائيل

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