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عربي و دولي

إيران ترد على اتهامها بمواصلة تخصيب اليورانيوم

2024-05-28 | 02:19
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إيران ترد على اتهامها بمواصلة تخصيب اليورانيوم
إيران ترد على اتهامها بمواصلة تخصيب اليورانيوم

قالت الخارجية الإيرانية إن "تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان بنّاء ولا يزال، وذلك ردا على تقرير للوكالة يتهمها بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، أنه "على الوكالة العمل بحرفية وتجنب تسييس الملف النووي ذي الأبعاد التقنية، حسب تعبيره".

وأكد أن "الضغط السياسي لبعض الأطراف لن يكون مفيدا في مسار علاقة إيران بالوكالة".

وبحسب تقرير للوكالة، غير معد للنشر، فإن طهران كثفت في الأشهر الأخيرة برنامجها النووي، حيث زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز 30 مرة الحد المسوح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015.

وأضاف التقرير أن إيران تمتلك الآن 142.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.

ويتزامن التقرير السري الجديد مع تعثر المناقشات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران حول برنامجها النووي.
إيران ترد على اتهامها بمواصلة تخصيب اليورانيوم

عربي و دولي

ايران

وزارة الخارجية الايرانية

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