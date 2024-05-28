السيسي وصل إلى بكين.. وهذا ما سيتم بحثه!

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين، بحسب"روسيا اليوم".

تتضمن زيارة الرئيس السيسي عقد مباحثات قمة مع نظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينيةكما ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى الـ10 لرفع مستوى العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي رؤساء عدد من الشركات الصينية وبحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.