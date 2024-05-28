اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم لهذا السبب!

قالت مصادر دبلوماسية إن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح إثر المجزرة الإسرائيلية في مخيم للنازحين الفلسطينيين التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا".