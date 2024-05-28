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عربي و دولي

قبل ساعات من "القرار التاريخي".. رئيس وزراء إسبانيا يكشف تفاصيل الإعتراف بدولة فلسطين

2024-05-28 | 04:25
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قبل ساعات من &quot;القرار التاريخي&quot;.. رئيس وزراء إسبانيا يكشف تفاصيل الإعتراف بدولة فلسطين
قبل ساعات من "القرار التاريخي".. رئيس وزراء إسبانيا يكشف تفاصيل الإعتراف بدولة فلسطين


قبل ساعات قليلة من القرار التاريخي، تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن تفاصيل اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تقر الحكومة الإسبانية رسميا الاعتراف خلال اجتماعها صباح الثلاثاء.
وقال سانشيز، واقفا عند بوابة مقر رئاسة الوزراء في مدريد، في خطاب متلفز: "هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام".
وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين "قرار لا نتبناه ضد أي طرف، خاصة إسرائيل، وهو شعب ودود نكن له احتراما وتقديرا، ونرغب في أفضل علاقة ممكنة معه".
ودعا سانشيز إلى وقف إطلاق نار دائم، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى إطلاق سراح الأسرى.
كما كشف أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية "تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن إسبانيا "لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف".
هذا ومن المقرر أن تعلن أيرلندا والنرويج أيضا اعترافهما الرسمي بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق من الثلاثاء.
قبل ساعات من "القرار التاريخي".. رئيس وزراء إسبانيا يكشف تفاصيل الإعتراف بدولة فلسطين

عربي و دولي

إسبانيا

فلسطين

بيدرو سانشيز

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