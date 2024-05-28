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عربي و دولي

تحذير ألماني فرنسي.. "خطر مميت" يهدّد أوروبا

2024-05-28 | 05:43
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تحذير ألماني فرنسي.. &quot;خطر مميت&quot; يهدّد أوروبا
تحذير ألماني فرنسي.. "خطر مميت" يهدّد أوروبا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين من أن أوروبا عرضة لخطر "مميت" في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك في مقالة مشتركة للزعيمين نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز".

وقال الزعيمان في المقالة التي تزامن نشرها مع زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون إلى ألمانيا "لا يمكننا أن نأخذ بشكل بديهي الأسس التي بنينا عليها أسلوب عيشنا الأوروبي ودورنا في العالم".
وأضافا: "أوروبا التي ننتمي إليها عرضة لخطر مميت، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي".
ووافق ماكرون على تعبير أو "نقطة التحول" الذي ورد في مقالة الرأي، وكان المستشار الألماني قد استخدمه في السابق ليصف التحول التاريخي في سياسة ألمانيا وخاصة زيادة الانفاق في المجال الدفاعي بعد اندلاع الحرب الأوكرانية.
وكتب الزعيمان: "إذا نظرنا إلى التحديات التي واجهتنا على مدى السنوات الخمس الماضية، سواء كان ذلك الوباء أو الحرب العدوانية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا أو التحولات الجيوسياسية المتزايدة -- يبدو الأمر جليا. أوروبا تشهد نقطة تحول" بين نهاية حقبة وبدء عصر جديد.
وطرح الزعيمان أفكارهما حول اتجاه الاتحاد الأوروبي في الفترة التي تلي انتخابات الاتحاد الأوروبي في 9 حزيران.
ومن بين العناصر التي عرضها ماكرون وشولتز، الحاجة إلى تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستثمار، مع تقليل اعتماد التكتل على الشركاء التجاريين للحصول على الإمدادات الرئيسية.
ويأتي بيان المهمة المشتركة للزعيمين بعد فترة من التوتر شابت العلاقة بين أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي.
واختلف شولتز وماكرون بشكل خاص حول النهج الصحيح إزاء الحرب في أوكرانيا، حيث اتخذ الرئيس الفرنسي لهجة أكثر حدة ضد روسيا.
وسيلتقي الزعيمان الفرنسي والألماني الثلاثاء في ميسيبرغ بالقرب من برلين خلال اجتماع مشترك لوزراء فرنسيين وألمان في اليوم الثالث من زيارة ماكرون.

تحذير ألماني فرنسي.. "خطر مميت" يهدّد أوروبا

عربي و دولي

أوروبا

أولاف شولتز

إيمانويل ماكرون

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