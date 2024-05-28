شركة أمبري للأمن البحري: نحن على علم بحادثة على بعد 54 ميلاً بحرياً جنوب غرب الحديدة في اليمن

تفاعل عدد من المشاهير في العالم مع القصف الإسرائيلي لمخيم اللاجئين غرب رفح جنوب قطاع غزة، الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الجرحى والشهداء، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم وحزنهم حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال من خلال المشاركة في حملة التضامن التي ترفع شعار "كل العيون على رفح".
رفض البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، إقرار قانون يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن قالت الحكومة في وقت سابق إنها لن تدعم هذا التحرك.
إستشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.