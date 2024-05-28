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عربي و دولي

"إسرائيل" تقدم إقتراح هدنة محدثاً.. ماذا يتضمّن؟

2024-05-28 | 08:54
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&quot;إسرائيل&quot; تقدم إقتراح هدنة محدثاً.. ماذا يتضمّن؟
"إسرائيل" تقدم إقتراح هدنة محدثاً.. ماذا يتضمّن؟

ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الثلاثاء، أن "إسرائيل قدمت لقطر ومصر والولايات المتحدة اقتراحها المكتوب و"المحدَّث"، بشأن صفقة التهدئة في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى".

وقال موقع "والا" إن "الاقتراح يتضمن "التحلي بالمرونة" فيما يتعلق بعدد الرهائن الأحياء الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، إضافة للاستعداد لمناقشة طلب حماس بـ"الوقف الدائم للقتال" في قطاع غزة".
وبحسب المصدر، فـ "من المنتظر أن يلتقي الوسيط القطري ممثلي حماس في الدوحة الثلاثاء، وينقل لهم تفاصيل المقترح".
"إسرائيل" تقدم إقتراح هدنة محدثاً.. ماذا يتضمّن؟

عربي و دولي

إسرائيل

قطاع غزة

مفاوضات الهدنة

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