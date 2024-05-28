عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة إرتكبها الإحتلال في رفح

تفاعل عدد من المشاهير في العالم مع القصف الإسرائيلي لمخيم اللاجئين غرب رفح جنوب قطاع غزة، الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الجرحى والشهداء، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم وحزنهم حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال من خلال المشاركة في حملة التضامن التي ترفع شعار "كل العيون على رفح".