"كل العيون على رفح".. حملة تجمع نجوم العالم تضامناً مع فلسطين
تفاعل عدد من المشاهير في العالم مع القصف الإسرائيلي لمخيم اللاجئين غرب رفح جنوب قطاع غزة، الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الجرحى والشهداء، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم وحزنهم حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال من خلال المشاركة في حملة التضامن التي ترفع شعار "كل العيون على رفح".
وعبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر النجوم، صورة موحدة للحملة التي لاقت رواجاً كبيراً، وسط ضغوط دولية تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين وبينهم أطفال ونساء، خصوصاً عقب "محرقة خيام اللاجئين"
جاء في مقدمة حملة التضامن مدافع ليفربول كوناتي وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، وإدوارد ميندي السنغالي ومواطنه نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي الإنجليزي، وويليام ساليبا مدافع أرسنال، ورياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي.
ووصلت الحملة إلى زوجات لاعبين، ومن بينهن زوجة قائد المنتخب الهندي للكريكيت الشهير روهيت شارما، حيث قامت زوجته ريتيكا بنشر شعار الحملة على صفحتها بإنستغرام. كما فعلت كذلك النجمة سامنثا، وغيرهم من النجوم العالميين.
فضلاً عن عدد من نجوم العالم العربي الذين شاركوا بالحملة أيضاً أبرزهم: الفنانة السورية كندة علوش والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
وتسلط حملة «كل العيون على رفح»، الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها السكان بسبب النزاع المستمر، كما تؤكد ضرورة إعلان الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.