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عربي و دولي

واشنطن: ننتظر من إسرائيل تحقيقا سريعا وشفافا بشأن قتلى رفح

2024-05-28 | 15:29
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واشنطن: ننتظر من إسرائيل تحقيقا سريعا وشفافا بشأن قتلى رفح
واشنطن: ننتظر من إسرائيل تحقيقا سريعا وشفافا بشأن قتلى رفح

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها تنتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل مدنيين فلسطينيين في غارة شنتها القوات الإسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة، ليل الأحد.

وأعربت الخارجية الأميركية عن "حزن عميق" لمقتل فلسطينيين في الغارة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أن واشنطن تنتظر نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي، ودعت إلى أن يكون "سريعا وشفافا".

وشدد ميلر على ضرورة ألا تشن إسرائيل ضربات على المناطق المصنفة بأنها آمنة التي أبلغت المدنيين بالتوجه إليها.

وقال المتحدث للصحفيين: "سنتابع عن كثب نتائج هذا التحقيق".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل "الإصرار على إسرائيل بشأن التزامها بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتقليل تأثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى يحتاجون إليها".

واشنطن: ننتظر من إسرائيل تحقيقا سريعا وشفافا بشأن قتلى رفح

عربي و دولي

الولايات المتحدة

إسرائيل

رفح

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