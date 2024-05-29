"اقضوا عليهم".. مرشحة سابقة للرئاسة الأميركية تكتب على قذائف إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

ونشر داني دانون، عضو الكنيست وسفير الإحتلال السابق لدى الأمم المتحدة، هذه الصور على حسابه في منصة "إكس" يوم امس مرفقة بمنشور يقول فيه إن هيلي كتبت هذه العبارة أثناء جولتها معه.

وكتب دانون في منشوره المرفق بصور تظهر في إحداها فيها هايلي جاثية على ركبتيها وهي تكتب بقلم على قذيفة مدفعية "أقضوا عليهم"، هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هايلي".

وكانت هايلي سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، وهي اعتُبرت من الصقور في إدارته وتزامنت ولايتها مع تمثيل دانون لكيان الاحتلال في الامم المتحدة.