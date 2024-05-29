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عربي و دولي

"اقضوا عليهم".. مرشحة سابقة للرئاسة الأميركية تكتب على قذائف إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

2024-05-29 | 03:02
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&quot;اقضوا عليهم&quot;.. مرشحة سابقة للرئاسة الأميركية تكتب على قذائف إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان
"اقضوا عليهم".. مرشحة سابقة للرئاسة الأميركية تكتب على قذائف إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية نيكي هيلي ، وهي تكتب على قذيفة إسرائيلية خلال زيارتها لمواقع عسكرية للاحتلال بالقرب من الحدود مع لبنان عبارة "اقضوا عليهم".

ونشر داني دانون، عضو الكنيست وسفير الإحتلال السابق لدى الأمم المتحدة، هذه الصور على حسابه في منصة "إكس" يوم امس  مرفقة بمنشور يقول فيه إن هيلي كتبت هذه العبارة أثناء جولتها معه.

وكتب دانون في منشوره المرفق بصور تظهر في إحداها فيها هايلي جاثية على ركبتيها وهي تكتب بقلم على قذيفة مدفعية "أقضوا عليهم"، هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هايلي".

وكانت هايلي سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، وهي اعتُبرت من الصقور في إدارته وتزامنت ولايتها مع تمثيل دانون لكيان الاحتلال في الامم المتحدة.

 
نيكي هايلي
"اقضوا عليهم".. مرشحة سابقة للرئاسة الأميركية تكتب على قذائف إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

عربي و دولي

اسرائيل

نيكي هيلي

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