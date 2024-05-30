كوريا الشمالية تطلق وابلاً من الصواريخ البالستية بهذا الإتجاه

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت وابلا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى في وقت مبكر من صباح الخميس، وذلك بعد أيام على فشل محاولة بيونغ يانغ إطلاق قمر اصطناعي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق "ما يشتبه بأنه نحو 10 صواريخ بالستية قصيرة المدى" باتجاه المياه في شرق شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الصواريخ حلقت مسافة 350 كيلومترا تقريبا، مضيفة أنها تعمل على تحليل المعلومات بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان.

واعتبرت أن إطلاق الصواريخ يشكل "استفزازا يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وأكد خفر السواحل الياباني ومكتب رئيس الوزراء أيضا إطلاق الصواريخ، وقالا إنهما يبحثان عن مزيد من المعلومات.

والأربعاء أرسلت بيونغيانغ بالونات تحمل قمامة وقاذورات إلى الجنوب، حيث انتقد الجيش الكوري الجنوبي تصرفات بيونغيونغ ووصفتها بأنها "منحطة".

وسخرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من "غيلان الديموقراطية الليبرالية" في سول بسبب شكواهم من البالونات، متعهدة بإرسال المزيد.

