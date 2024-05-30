الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

كوريا الشمالية تطلق وابلاً من الصواريخ البالستية بهذا الإتجاه

2024-05-30 | 01:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كوريا الشمالية تطلق وابلاً من الصواريخ البالستية بهذا الإتجاه
كوريا الشمالية تطلق وابلاً من الصواريخ البالستية بهذا الإتجاه

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت وابلا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى في وقت مبكر من صباح الخميس، وذلك بعد أيام على فشل محاولة بيونغ يانغ إطلاق قمر اصطناعي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق "ما يشتبه بأنه نحو 10 صواريخ بالستية قصيرة المدى" باتجاه المياه في شرق شبه الجزيرة الكورية.
وأضافت أن الصواريخ حلقت مسافة 350 كيلومترا تقريبا، مضيفة أنها تعمل على تحليل المعلومات بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان.
واعتبرت أن إطلاق الصواريخ يشكل "استفزازا يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".
وأكد خفر السواحل الياباني ومكتب رئيس الوزراء أيضا إطلاق الصواريخ، وقالا إنهما يبحثان عن مزيد من المعلومات.
والأربعاء أرسلت بيونغيانغ بالونات تحمل قمامة وقاذورات إلى الجنوب، حيث انتقد الجيش الكوري الجنوبي تصرفات بيونغيونغ ووصفتها بأنها "منحطة".
وسخرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من "غيلان الديموقراطية الليبرالية" في سول بسبب شكواهم من البالونات، متعهدة بإرسال المزيد.
كوريا الشمالية تطلق وابلاً من الصواريخ البالستية بهذا الإتجاه

عربي و دولي

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الصواريخ البالستية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد عبارة "إقضوا عليهم".. إنتقادات حقوقية لنيكي هايلي
تقرير جديد بشأن مروحية رئيسي: لا أدلّة على تخريب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

سوريا.. إنفجار عبوة ناسفة بسيارة في حمص وسقوط جرحى
04:53

سوريا.. إنفجار عبوة ناسفة بسيارة في حمص وسقوط جرحى


نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الخميس، عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "إنفجاراً وقع في سيارة سياحية بحي الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".

04:53

سوريا.. إنفجار عبوة ناسفة بسيارة في حمص وسقوط جرحى


نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الخميس، عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "إنفجاراً وقع في سيارة سياحية بحي الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024