بعد عبارة "إقضوا عليهم".. إنتقادات حقوقية لنيكي هايلي

كتبت نيكي هايلي المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأميركية عبارة "اقضوا عليهم!" على قذيفة مدفعية "إسرائيلية" أثناء زيارتها في الآونة الأخيرة لـ "إسرائيل"، وسط استمرار العدوان "الإسرائيلي" على غزة والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء في الأشهر الثمانية الماضية.

ونشر داني دانون، وهو سياسي ومندوب "إسرائيل" السابق لدى الأمم المتحدة، صورة لهايلي وهي تقرفص أمام مجموعة من قذائف مدفعية وتكتب على إحداها.

وأظهرت صورة ثانية نشرها دانون أيضا الرسالة التي كتبتها نيكي هايلي والتي جاء فيها "اقضوا عليهم - أميركا تحب (رسم للقلب) إسرائيل، دائما"، ثم وقعت باسمها أسفل الكتابة.

وسرعان ما تعرضت هايلي لإنتقادات بسبب الرسالة من جماعات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أمس الأربعاء، تعليقا على تصرف هايلي "الصراع ليس مكانا للحيل.. الصراع له قواعد.. يتعين حماية المدنيين".

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن هايلي، في تدوينة على منصة إكس مساء يوم الثلاثاء: "لماذا لا أوقع ببساطة بأنني أدعم جرائم الحرب الإسرائيلية".

وفي وقت لاحق من الأربعاء كتبت هايلي على إكس "يتعين على "إسرائيل" فعل كل ما هو ضروري لحماية شعبها من الشر".

وأضافت أن إسرائيل تقاتل "أعداء" الولايات المتحدة.

