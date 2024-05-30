الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بعد عبارة "إقضوا عليهم".. إنتقادات حقوقية لنيكي هايلي

2024-05-30 | 01:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد عبارة &quot;إقضوا عليهم&quot;.. إنتقادات حقوقية لنيكي هايلي
بعد عبارة "إقضوا عليهم".. إنتقادات حقوقية لنيكي هايلي

كتبت نيكي هايلي المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأميركية عبارة "اقضوا عليهم!" على قذيفة مدفعية "إسرائيلية" أثناء زيارتها في الآونة الأخيرة لـ "إسرائيل"، وسط استمرار العدوان "الإسرائيلي" على غزة والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء في الأشهر الثمانية الماضية.

ونشر داني دانون، وهو سياسي ومندوب "إسرائيل" السابق لدى الأمم المتحدة، صورة لهايلي وهي تقرفص أمام مجموعة من قذائف مدفعية وتكتب على إحداها.
وأظهرت صورة ثانية نشرها دانون أيضا الرسالة التي كتبتها نيكي هايلي والتي جاء فيها "اقضوا عليهم - أميركا تحب (رسم للقلب) إسرائيل، دائما"، ثم وقعت باسمها أسفل الكتابة.
وسرعان ما تعرضت هايلي لإنتقادات بسبب الرسالة من جماعات حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أمس الأربعاء، تعليقا على تصرف هايلي "الصراع ليس مكانا للحيل.. الصراع له قواعد.. يتعين حماية المدنيين".
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن هايلي، في تدوينة على منصة إكس مساء يوم الثلاثاء: "لماذا لا أوقع ببساطة بأنني أدعم جرائم الحرب الإسرائيلية".
وفي وقت لاحق من الأربعاء كتبت هايلي على إكس "يتعين على "إسرائيل" فعل كل ما هو ضروري لحماية شعبها من الشر".
وأضافت أن إسرائيل تقاتل "أعداء" الولايات المتحدة.
بعد عبارة "إقضوا عليهم".. إنتقادات حقوقية لنيكي هايلي

عربي و دولي

نيكي هايلي

أميركا

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحرب على غزة.. مقتل 3 جنود "إسرائيليين"
كوريا الشمالية تطلق وابلاً من الصواريخ البالستية بهذا الإتجاه

اقرأ ايضا في عربي و دولي

سوريا.. إنفجار عبوة ناسفة بسيارة في حمص وسقوط جرحى
04:53

سوريا.. إنفجار عبوة ناسفة بسيارة في حمص وسقوط جرحى


نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الخميس، عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "إنفجاراً وقع في سيارة سياحية بحي الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".

04:53

سوريا.. إنفجار عبوة ناسفة بسيارة في حمص وسقوط جرحى


نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الخميس، عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "إنفجاراً وقع في سيارة سياحية بحي الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024