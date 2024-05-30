من بكين.. السيسي يدعو إلى التصدي لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى ضمان عدم تهجير الفلسطينيين "قسرا" من قطاع غزة.

وقال السيسي خلال مشاركته في افتتاح المنتدى الصيني العربي في بكين اليوم الخميس "أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلي".

وأضاف "أكرر التأكيد أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي إلا من خلال المعالجة الشاملة للقضية الفلسطينية"، ودعا إلى "الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة".