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عربي و دولي

رداً على أميركا.. روسيا قد تتخذ خطوات للردع النووي

2024-05-30 | 02:12
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رداً على أميركا.. روسيا قد تتخذ خطوات للردع النووي
رداً على أميركا.. روسيا قد تتخذ خطوات للردع النووي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا، قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة الأميركية، صواريخها في أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقرار في هذا الشأن سيتخذه الرئيس الروسي.
وقال لافروف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تنفيذ الأميركيين لخطط نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى لن يمر دون رد فعل من قبلنا، وعلى وجه الخصوص في هذه الحالة، يعد رفض القيود الذاتية الأحادية الجانب التي فرضتها روسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى أمراً لا مفر منه".
وأضاف: "نحن لا نستبعد خطوات إضافية في مجال الردع النووي، حيث ستكون الصواريخ الأميركية المتقدمة قادرة على تغطية مواقع القيادة ومواقع قواتنا النووية، وتقع القرارات المتعلقة بهذه المسائل ضمن اختصاصات رئيس روسيا الاتحادية".
رداً على أميركا.. روسيا قد تتخذ خطوات للردع النووي

عربي و دولي

روسيا

أميركا

السلاح النووي

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