قادة عرب في بكين.. أبرز التصريحات خلال المنتدى الصيني العربي

إفتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، اليوم الخميس، الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور عدد من القادة العرب.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس إن الصين ترغب فيتعزيز علاقاتها مع الدول العربية لتكون نموذجا للسلام والاستقرار العالميين، وذلك في كلمة تطرقت أيضا إلى الأزمة في غزة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني قوله إن الصين ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية لتكون نموذجا للسلام والاستقرار العالميين.

وقال شي جينبينغ، في كلمة ألقاها في منتدى التعاون الصيني العربي، إن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لحل القضايا ذات الصلة بالبؤر الساخنة بما يدعم تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف أن الصين ستستضيف القمة الثانية بين الصين والدول العربية في عام 2026.



ماذا قال شي جينبينغ:



- يجب تعزيز الحوكمة والعمل معا من أجل صالح العالم أجمع.

- مستعدون للعالم العربي من أجل تعزيز الحوكمة.

- مبادرة الحزام والطريق حققت تقدما خلال الفترة الماضية.

- بكين ستواصل العمل مع الدول العربية من أجل تعزيز العلاقات المتبادلة من أجل المستقبل.

- سنبني مع الدول العربية 10 مختبرات في مجال الزراعة والطاقة والذكاء الاصطناعي.

- مستعدون لبناء مركز للحطام الفضائي ومركز للمركبات الفضائية مع العالم العربي.

وأكد الرئيس الصيني الخميس أنه يسعى لتعميق التعاون في مجال الطاقة مع الدول العربية، مضيفا أن "الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجالي النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن الأسواق".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن "الصين جاهزة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات".

وتابع "سندعم مشاركة شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية بقدرة إجمالية تفوق ثلاثة ملايين كيلوواط".



كلمة العاهل البحريني



وقال ملك البحرين في كلمة، خلال افتتاح الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين:



- نشيد بالتطور الذي تشهده العلاقات العربية الصينية.

- ندعو إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

- يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



كلمة الرئيس المصري: عبد الفتاح السيسي:



- تقوم العلاقات العربية الصينية على الحرص المتبادل على فض النزاعات ومصلحة الشعوب.

- يجب وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

- ندعو المجتمع الدولي للتدخل لضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة ومنع تهجيرهم.

- لا يمكن التوصل إلى سلام في الإقليم إلا بمنح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولة مستقلة.

- مسألة الأمن المائي بالنسبة لمصر تمثل تهديدا وجوديا.



كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد:



- العلاقات التونسية الصينية تمتد لستة عقود.

- العلاقات بيننا وبين الصين لم تقتصر فقط على طريق الحرير بل شملت الفكر والثقافة أيضاً.

- نجدد موقفنا المطالب بحصول الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

- المجتمع الدولي بدأ يتشكل بطريق جديدة وبدأ يتجاوز النظام العالمي القديم.

- يجب العمل المشترك لتوفير المرافق الأساسية لحياة الجميع بدعم الحق في الصحة والتعليم.



كلمة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد:



- الاجتماع العربي الصيني يأتي بوقت يحتاج فيه العالم للتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة.

- يوجد توترات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة.

- يجب إيجاد أفق للسلام في منطقة الشرق الأوسط بتنفيذ حل الدولتين.



كلمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط:



- ما هي مصداقية القانون الدولية في ظل وجود دولة تضع نفسها فوق هذا القانون.

- الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ضرورة ملحة.

- الجامعة العربية تسعى لخفض التصعيد في المنطقة.

