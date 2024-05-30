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عربي و دولي

فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة في إيران

2024-05-30 | 02:37
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فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة في إيران
فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة في إيران

بدأ صباح اليوم الخميس تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويستمر حتى 3 حزيران. يأتي ذلك بعد أيام من وفاة الرئيس الإيراني بحادث تحطم طائرته المروحية.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للصحافيين بعد إعلان بدء تسجيل المرشحين: "نبدأ العملية الانتخابية للفترة الرئاسية الرابعة عشرة في إيران مع بدء التسجيل التي تستمر 5 أيام، وتحديد أهلية المرشحين في مجلس صيانة الدستور 7 أيام، والمنافسة الانتخابية لمدة 15 يوماً".
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية مثلها مثل الانتخابات البرلمانية "ستجرى في أجواء أمنية وسليمة بالكامل وبتنافس بين المرشحين ومشاركة كافة الشعب".
وقال إنه "رغم الخسارة الكبيرة (سقوط مروحية الرئيس) فإننا تجاوزنا هذه الأزمة بسهولة ولم يحدث أي اضطراب في شؤون البلاد".

فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة في إيران

عربي و دولي

إيران

إنتخابات الرئاسة

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