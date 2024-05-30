إحباط سلسلة من "الهجمات الإرهابية" على مرافق السكك الحديدية في القرم

وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية في مرافق النقل بالسكك الحديدية في جمهورية القرم، خططت لها الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وقد تم اختيار 5 من سكان القرم من مؤيدي نظام كييف وتجنيدهم من قبل مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لتنفيذ أعمال إرهابية".وأشار إلى أن "العملاء جمعوا ونقلوا إلى الجانب الأوكراني معلومات عن انتشار وتحركات القوات الروسية، ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت الوقود والطاقة وبيانات عن قوات الأمن والدفاع عن جسر القرم، وقاموا بإعداد مخابئ ونقل للعبوات الناسفة".وأوضح الجهاز أن "المخربين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية على خطوط السكك الحديدية في مناطق مختلفة من جمهورية القرم وشل حركة القطارات فيها، بما في ذلك القطارات العسكرية".وبحسب الجهاز، فإن "شخصا من الأفراد الـ5 أصيب بجروح قاتلة بسبب تفجير عبوة ناسفة عند إخراجها من مخبأ في جمهورية القرم، أما بقية المخربين فقد تم اعتقالهم واعترفوا بما قاموا به".وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم العثور في أماكن إقامة المخربين على 4 عبوات ناسفة تتكون من صواعق كهربائية وقوالب من مادة "SI-4" البلاستيكية المتفجرة، تزن كل منها نحو 1 كغم، وبندقية هجومية من طراز "AK-74"، ومسدس "تي تي" ورشاش ورصاصات من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى وسائل اتصال تؤكد اتصالاتهم مع الأجهزة الخاصة في أوكرانيا".