إعلام إيراني: خامنئي يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في طهران

كشف قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أن "إسرائيل" بعثت برسائل إلى طهران عبر مصر مفادها أنها "ستقدم تنازلات" في غزة لتجنب رد إيران على الهجوم على سفارتها في سوريا.
نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن أعضاء في حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس ترجيحهم أن ينسحب الحزب من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو في غضون أيام قليلة.
نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الخميس، عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "إنفجاراً وقع في سيارة سياحية بحي الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".