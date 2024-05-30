إعلام إيراني: خامنئي يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في طهران



نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الخميس، عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "إنفجاراً وقع في سيارة سياحية بحي الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".