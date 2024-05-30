خامنئي إستقبل الأسد في طهران: المقاومة هوية سوريا المميزة

إستقبل المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكَّد الخامنئي أنَّ "المقاومة هي الهوية المميزة لسوريا"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الهوية المميزة أعطت مكانة خاصة لسوريا في المنطقة"، مشدداً على أنَّه "يجب الحفاظ عليها".

وأعرب عن شكره لحضور الرئيس الأسد والوفد المرافق له إلى طهران لتقديم التعازي إلى الشعب الإيراني، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما لافتاً إلى "دور الشهيدين السيد رئيسي وعبداللهيان في تعزيز العلاقات بين إيران وسورية".

من جهته، أكد الأسد للخامنئي أن "العلاقات الإيرانية السورية هي علاقات استراتيجية وتتقدم بتوجيهاتكم"، قائلًا: "لقد كان للسيد رئيسي تأثير مهم على دور الجمهورية الإسلامية في المنطقة وفي القضية الفلسطينية تحديدًا".

وأضاف: "بعد أكثر من 50 عامًا من تقدم خط المقاومة في المنطقة أصبح الآن نهجًا دينيًا وسياسيًا"، مردفًا: "الأحداث الأخيرة في غزة وانتصارات المقاومة أثبتت هذه القضية لشعوب المنطقة وأظهرت أن المقاومة مبدأ".

