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عربي و دولي

حماس: مستعدون للتوصل "لاتفاق كامل" يتضمن صفقة تبادل شاملة إذا أوقفت إسرائيل عدوانها

2024-05-30 | 15:20
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حماس: مستعدون للتوصل &quot;لاتفاق كامل&quot; يتضمن صفقة تبادل شاملة إذا أوقفت إسرائيل عدوانها
حماس: مستعدون للتوصل "لاتفاق كامل" يتضمن صفقة تبادل شاملة إذا أوقفت إسرائيل عدوانها

أبدت حركة حماس استعدادها للتوصل لاتفاق يشمل صفقة تبادل شاملة في حال اوقفت "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، إنها أبلغت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار بأنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق يتضمن صفقة تبادل شاملة إذا أوقفت "إسرائيل" حربها وعدوانها على سكان قطاع غزة.

واضافت حماس انها أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء بجولات التفاوض وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الوسطاء.

وتابعت الحركة ان " الاحتلال استخدم المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان المجازر ضد شعبنا ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".

وأضافت "حركة حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءًا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا".

حماس: مستعدون للتوصل "لاتفاق كامل" يتضمن صفقة تبادل شاملة إذا أوقفت إسرائيل عدوانها

عربي و دولي

حركة حماس

غزة

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