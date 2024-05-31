في سابقة لرئيس أميركي سابق... ادانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يُنتخب رئيساً.

وقال رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان إنّ النطق بالعقوبة سيتمّ في الساعة العاشرة من صباح 11 تمّوز/يوليو (14,00 ت غ)، وبانتظار ذلك الموعد أمر بإطلاق سراح المدان من دون كفالة.

وأمهل القاضي في محكمة مانهاتن فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 حزيران/يونيو لتقديم دفوعه وللنيابة العامّة حتى 27 حزيران/يونيو للردّ على هذه الدفوع.

وعند تلاوة حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلّفين ظلّ الرئيس السابق جامداً محنياً كتفيه بعض الشيء.

وفور صدور الحكم، سارع ترامب إلى التنديد بمحاكمة "مزيّفة"، معتبراً الحكم الصادر بحقّه "عاراً" لأنّه "رجل بريء"، ومؤكّداً بنبرة ملؤها التحدّي أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسرعان ما عاد ترامب إلى برجه الواقع في مانهاتن على أن يعقد فيه مؤتمراً صحافياً صباح الجمعة في الساعة 11,00 (15,00 ت غ).

من جهته، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنّه "يحترم حُكم القانون" و"لا يدلي بأيّ تعليق آخر".

أمّا الرئيس جو بايدن الذي يمضي يوم امس مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر، فلم يُدلِ من ناحيته بأيّ تعليق في الحال.

في المقابل، اعتبرت الحملة الانتخابيّة لبايدن أنّ هذا الحُكم دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنّه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن فإنّ ترامب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهته أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن أسفه لحُكم الإدانة، معتبراً هذا اليوم "يوماً مخزياً" في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال الزعيم الجمهوري إنّ "اليوم هو يوم مخزٍِ في التاريخ الأميركي. الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".

وعقب صدور حكم الادانة أعلن فريق الدفاع عن ترامب عزمه على استئنافه.

وقال المحامي تود بلانش وكيل الدفاع عن الرئيس السابق إنّ فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" حكم الإدانة.

وقال بلانش لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "سنستأنف الحُكم في أقرب وقت ممكن"، موضحاً أنّه "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتمّ النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".

وأمام محكمة مانهاتن، بدت الفرحة على وجوه عدد من أبناء نيويورك الذين كانوا يغادرون أعمالهم عندما علموا بالحكم التاريخي، في حين أبدى آخرون امتعاضهم من الحكم.

وقال جون رودي الذي عرّف عن نفسه بأنّه "مثلي الجنس عمره 60 عاماً" إنّ "هذه واحدة من اللحظات النادرة التي تثبت حقاً أنّ لا أحد فوق القانون في الولايات المتّحدة".

بالمقابل، قال ماثيو تيرنر إنّ الحُكم، على العكس من ذلك، "سيجعل (ترامب) أكثر شعبية في نظر الشعب الأميركي".

وتوصّل المحلّفون الـ12 إلى هذا الحكم بالإجماع بعد يومين من المداولات. وقالت هيئة المحلّفين إنّها وجدت ترامب مذنباً بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه والمتعلّقة بتزويره وثائق محاسبية بهدف إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لتجنّب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية في 2016.

وما أن أعلنت هيئة المحلفين عن الحُكم حتى شكرها القاضي ميرشان الذي لطالما وصفه ترامب بأنّه "فاسد", وقال القاضي مخاطباً المخحلّفين "لقد أوليتم هذه القضية الاهتمام الذي تستحقّ".