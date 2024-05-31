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عربي و دولي

مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأميركية

2024-05-31 | 02:15
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مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأميركية
مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأميركية

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار أدى إلى مقتل أربعة منهم ، بينهم ضابط شرطة ومشتبه به، في منيابوليس أمس.

وقالت إدارة شرطة منيابوليس على وسائل التواصل الاجتماعي إن قوات الأمن "تتعامل مع حادث لا يزال مستمرا" أصيب فيه ستة أشخاص اثنان منهم من قوات الأمن.

وقالت إدارة الشرطة "لا يزال الوضع غير مستقر"، وطالبت الجمهور بتجنب منطقة في حي ويتير جنوب وسط المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

ويوجد بالحي معهد منيابوليس للفنون وكلية منيابوليس للفنون والتصميم.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل رسمية أخرى.

وذكرت صحيفة منيابوليس ستار تريبيون أن ضابط شرطة يبلغ من العمر 28 عاما قُتل وأن آخر في حالة حرجة بعد تبادل إطلاق النار مع المشتبه به.

ووفقا للصحيفة فإن هذه هي المرة الأولى التي يلقى ضابط في شرطة منيابوليس حتفه فيها جراء إطلاق النار عليه أثناء أداء واجبه منذ أكثر من 20 عاما.

مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأميركية

عربي و دولي

الولايات المتحدة

مينابوليس

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