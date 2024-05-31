مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأميركية

وقالت إدارة شرطة منيابوليس على وسائل التواصل الاجتماعي إن قوات الأمن "تتعامل مع حادث لا يزال مستمرا" أصيب فيه ستة أشخاص اثنان منهم من قوات الأمن.

وقالت إدارة الشرطة "لا يزال الوضع غير مستقر"، وطالبت الجمهور بتجنب منطقة في حي ويتير جنوب وسط المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

ويوجد بالحي معهد منيابوليس للفنون وكلية منيابوليس للفنون والتصميم.

🚨BREAKING: Law enforcement and emergency personnel are currently responding to an active shooter incident in downtown Minneapolis, Minnesota.



Multiple individuals, including civilians and police officers, have been shot, resulting in one fatality.



Initial reports indicate… pic.twitter.com/xoE7YZjETh — 🇺🇸 Larry 🇺🇸 (@InterStarMedia) May 31, 2024

ولم تتوفر على الفور تفاصيل رسمية أخرى.

وذكرت صحيفة منيابوليس ستار تريبيون أن ضابط شرطة يبلغ من العمر 28 عاما قُتل وأن آخر في حالة حرجة بعد تبادل إطلاق النار مع المشتبه به.

ووفقا للصحيفة فإن هذه هي المرة الأولى التي يلقى ضابط في شرطة منيابوليس حتفه فيها جراء إطلاق النار عليه أثناء أداء واجبه منذ أكثر من 20 عاما.