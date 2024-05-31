"بوساطة إماراتية".. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب

وأضاف زيلينسكي أن عملية التبادل، التي أعيد فيها أيضاً 75 من أسرى الحرب الروس إلى بلدهم، شملت أربعة مدنيين أوكرانيين، بينما ينتمي البقية إلى القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود.



هذا ونقلت منصة "آر. بي. إس" الإخبارية عن النائب شمسايل سارالييف قوله إن أوكرانيا سلمت روسيا جثث 45 جندياً في إطار صفقة تبادل.



بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا أسرى حرب، حيث سلم كل جانب 75 أسيراً للآخر بموجب اتفاق توسطت فيه الإمارات.

وأضافت أنه "سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وسيتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع المفرج عنهم".

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم عن نجاح جهود وساطة إماراتية جديدة في إتمام عملية تبادل 150 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت الخارجية الإماراتية في بيان إلى أن هذه الوساطة هي "الرابعة منذ مطلع العام الجاري التي تنجح دولة الإمارات في تحقيقها".

وأكد البيان على تواصل مساعي الإمارات في دعم كافة الجهود التي تعمل على إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، منوهة إلى "أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة".