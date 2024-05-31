ما هو موقف الصين من "مؤتمر السلام بشأن اوكرانيا"؟

أكدت الصين، أن "حضورها مؤتمرا للسلام بشأن أوكرانيا، تستضيفه سويسرا في حزيران المقبل، سيكون أمرا صعبا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "ترتيب هذا الاجتماع لا يزال دون متطلبات الصين وتطلعات المجتمع الدولي، مما يجعل من الصعب على الصين أن تشارك فيه".



ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة، أن "الصين أكدت أنها لن تشارك في المؤتمر، وقد رفضت الدعوة بسبب عدم استيفاء شروط المشاركة، بما في ذلك مشاركة كل من روسيا وأوكرانيا".



وقال أحد المصادر، إن "الصين أطلعت دبلوماسيين هذا الأسبوع على أن الشروط التي لم يتم استيفاؤها تشمل ضرورة اعتراف كل من روسيا وأوكرانيا بالمؤتمر، وأن تكون هناك مشاركة متساوية للطرفين، وأن تكون هناك مناقشات منصفة لجميع المقترحات".



وتتطلع الحكومة السويسرية المحايدة إلى مشاركة واسعة النطاق من مختلف أنحاء العالم في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 حزيران، والتي تأمل بيرن أن تمهد الطريق لعملية سلام في أوكرانيا.