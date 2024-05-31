قرار من السلطات الفرنسية بإلغاء مشاركة شركات صناعية عسكرية تابعة "للإحتلال الإسرائيلي"
قالت الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين، الجمعة، إنه: "تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية التابعة للإحتلال الإسرائيلي في المعرض المقرر في 17 حزيران بالقرب من باريس".
واكدت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة للمعرض لوكالة فرانس برس أنه، "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية التابع للإحتلال الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024"، من دون مزيد من التفاصيل، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله".