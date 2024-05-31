رحلات عسكرية بريطانية إلى "اسرائيل"!

قال موقع "ديكلاسيفايد" إن "الجيش البريطاني سيّر 60 رحلة جوية عسكرية لإسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة في شرين الأول الماضي".

وأضاف الموقع البريطاني المتخصص في الشؤون العسكرية والاستخبارية -في تقرير له- أن "معظم الرحلات انطلقت من قاعدة أكروتيري الجوية مترامية الأطراف قرب مدينة ليماسول في قبرص".



وأشار إلى أن "الجيش الأميركي يستخدم بدوره هذه القاعدة سراً لنقل أسلحة إلى إسرائيل".



وذكر تقرير الموقع البريطاني أن 48" من الرحلات العسكرية البريطانية نحو إسرائيل تمت في الأشهر الأربعة الأولى من الحرب على غزة، وتم تسيير 11 رحلة أخرى في الأشهر الثلاثة التالية حتى الثامن من أيار الجاري، والأحد الماضي انطلقت رحلة أخرى من القاعدة نفسها إلى تل أبيب".