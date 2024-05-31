"بوليتيكو" عن مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية: الظروف لم تعد مواتية لاستقبال الشركات الإسرائيلية في معرض الصناعات الدفاعية

نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة

نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة

نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة

نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير

نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير

نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير

نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين

نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين

نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين

نصر الله: يجب أن ننظر إلى هذه المعركة في منطقتنا على أنها معركة وجود ومعركة مصير والانتصار فيها سيكون له آثاراً إيجابية على المنطقة على المستويات كافة