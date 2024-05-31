"بوليتيكو" عن مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية: الظروف لم تعد مواتية لاستقبال الشركات الإسرائيلية في معرض الصناعات الدفاعية

عثر فريق من علماء الآثار على قطعة من تابوت مفقود منذ فترة طويلة، يعود إلى أقوى فرعون في مصر القديمة، بعد مرور أكثر من 3000 عام على وفاته.
عبر أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن غضبهم بعد إدانته بتهم جنائية، حيث نشروا دعوات للتحريض على أعمال شغب ومواقف عنيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع المؤيدة لترامب.
افادت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا لصور أقمار صناعية بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ التوغل في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في رفح"، مشيرة الى ان "الجيش الإسرائيلي دمر عشرات المباني في مسعى لتفكيك حماس وإنشاء خط سيطرة على طول الحدود المصرية".