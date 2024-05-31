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عربي و دولي

"يديعوت أحرونوت": "الشعور بالفشل" يطارد الضباط في الجيش الاسرائيلي

2024-05-31 | 11:52
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&quot;يديعوت أحرونوت&quot;: &quot;الشعور بالفشل&quot; يطارد الضباط في الجيش الاسرائيلي
"يديعوت أحرونوت": "الشعور بالفشل" يطارد الضباط في الجيش الاسرائيلي

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، أن "الشعور بالفشل يطارد الضباط ولا يريدون الخدمة في جهاز فاشل".

كذلك نقلت الصحيفة عن استطلاع داخلي للجيش الإسرائيلي، أن "نتائج الاستطلاع مقلقة وأذهلت قيادة الجيش"، كاشفةً أنه "تضاعف طلبات الضباط للتقاعد من الخدمة، و42% فقط من الضباط يرغبون في مواصلة الخدمة بعد انتهاء الحرب في غزة".

وأمس، أقرّ الجيش الإسرائيلي، بمقتل جنديين في معارك قطاع غزة.

هذا، وتواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات جيش العدو الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
"يديعوت أحرونوت": "الشعور بالفشل" يطارد الضباط في الجيش الاسرائيلي

عربي و دولي

يديعوت أحرونوت

اسرائيل

الجيش الاسرائيلي

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