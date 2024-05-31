الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

دعوة لنتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس

2024-05-31 | 15:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دعوة لنتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس
دعوة لنتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة رسمية لإلقاء خطاب أمام الكونجرس، وفقا لرسالة حصلت عليها صحيفة ذا هيل.

تحتوي هذه الدعوة، التي أرسلها رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس)، على توقيعات جميع زعماء الكونجرس الأربعة: رئيس مجلس النواب جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي). وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك).

تعرب الرسالة عن التضامن مع حرب "إسرائيل" وتسلط الضوء بشكل خاص على التهديد المستمر الذي تشكله حماس، التي تواصل احتجاز مواطنين أمريكيين وإسرائيليين كرهائن وزعزعة استقرار المنطقة.

جاء في الرسالة: "إننا ننضم إلى إسرائيل في كفاحكم ضد الإرهاب". "لهذا السبب، وبالنيابة عن قيادة الحزبين في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، نود أن ندعوكم لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس."

أبلغ مصدر مطلع على الوضع صحيفة ذا هيل أنه من المتوقع أن يتم إلقاء الخطاب خلال الأسابيع الثمانية المقبلة أو بعد فترة وجيزة من عطلة أغسطس.

تمثل هذه الدعوة تطورًا مهمًا بعد أسابيع من التأخير المنسوب إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر، الذي انتقد نتنياهو سابقًا في خطاب ألقاه رفيع المستوى في مارس. 

كان شومر قد أعلن أن نتنياهو "ضل طريقه" ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وهو الموقف الذي أثار انتقادات نتنياهو والجمهوريين وبعض الديمقراطيين. 

على الرغم من ذلك، حافظ شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي في تاريخ الولايات المتحدة، ومكتبه على دعم خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، على الرغم من أن الديمقراطي من نيويورك لم يوقع على خطاب الدعوة إلا مؤخرًا.

ومن المتوقع أن تثير زيارة نتنياهو المحتملة إلى الكابيتول ردود فعل قوية من الليبراليين في كلا المجلسين الذين انتقدوا طريقة تعامله مع الحرب بين "إسرائيل" وحماس، خاصة في ضوء ارتفاع الخسائر الإنسانية في غزة. 

زاد الوضع تعقيدا في الأسبوع الماضي عندما أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي ليست الولايات المتحدة عضوا فيها، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من قادة "إسرائيل" وحماس، متهمين إياهم بارتكاب جرائم حرب.

 
دعوة لنتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس

عربي و دولي

الكونغرس الاميركي

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وسائل إعلام الاحتلال: استهداف ثكنة برانيت بالجليل الغربي بصواريخ ثقيلة
جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم انه لغارات نفذها ليل امس على عيترون ومركبا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024