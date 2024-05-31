دعوة لنتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس

تحتوي هذه الدعوة، التي أرسلها رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس)، على توقيعات جميع زعماء الكونجرس الأربعة: رئيس مجلس النواب جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي). وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك).

تعرب الرسالة عن التضامن مع حرب "إسرائيل" وتسلط الضوء بشكل خاص على التهديد المستمر الذي تشكله حماس، التي تواصل احتجاز مواطنين أمريكيين وإسرائيليين كرهائن وزعزعة استقرار المنطقة.

جاء في الرسالة: "إننا ننضم إلى إسرائيل في كفاحكم ضد الإرهاب". "لهذا السبب، وبالنيابة عن قيادة الحزبين في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، نود أن ندعوكم لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس."

أبلغ مصدر مطلع على الوضع صحيفة ذا هيل أنه من المتوقع أن يتم إلقاء الخطاب خلال الأسابيع الثمانية المقبلة أو بعد فترة وجيزة من عطلة أغسطس.

تمثل هذه الدعوة تطورًا مهمًا بعد أسابيع من التأخير المنسوب إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر، الذي انتقد نتنياهو سابقًا في خطاب ألقاه رفيع المستوى في مارس.

كان شومر قد أعلن أن نتنياهو "ضل طريقه" ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وهو الموقف الذي أثار انتقادات نتنياهو والجمهوريين وبعض الديمقراطيين.

على الرغم من ذلك، حافظ شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي في تاريخ الولايات المتحدة، ومكتبه على دعم خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، على الرغم من أن الديمقراطي من نيويورك لم يوقع على خطاب الدعوة إلا مؤخرًا.

ومن المتوقع أن تثير زيارة نتنياهو المحتملة إلى الكابيتول ردود فعل قوية من الليبراليين في كلا المجلسين الذين انتقدوا طريقة تعامله مع الحرب بين "إسرائيل" وحماس، خاصة في ضوء ارتفاع الخسائر الإنسانية في غزة.

زاد الوضع تعقيدا في الأسبوع الماضي عندما أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي ليست الولايات المتحدة عضوا فيها، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من قادة "إسرائيل" وحماس، متهمين إياهم بارتكاب جرائم حرب.