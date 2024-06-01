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عربي و دولي

قوات حفظ سلام في غزة.. أول دولة آسيوية تعلن موقفها

2024-06-01 | 04:27
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قوات حفظ سلام في غزة.. أول دولة آسيوية تعلن موقفها
قوات حفظ سلام في غزة.. أول دولة آسيوية تعلن موقفها

أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، السبت، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام لتنفيذ وقف إطلاق نار في قطاع غزة إذا اقتضى الأمر.

وقال برابو في كلمة خلال قمة حوار شانغري-لا، أكبر منتدى أمني في آسيا والذي يعقد في سنغافورة، إن اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.

إقتراح بايدن

- المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.
- إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.
- خلال المرحلة الأولى ستتفاوض "إسرائيل" مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.
- المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات "الجيش الإسرائيلي" من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.
- المرحلة الثالثة.. سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.
قوات حفظ سلام في غزة.. أول دولة آسيوية تعلن موقفها

عربي و دولي

غزة

إندونيسيا

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