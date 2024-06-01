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عربي و دولي

أبو حمزة: رعب الإستنزاف القادم سيخرج العدو من غزة

2024-06-01 | 07:55
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أبو حمزة: رعب الإستنزاف القادم سيخرج العدو من غزة
أبو حمزة: رعب الإستنزاف القادم سيخرج العدو من غزة


قال الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، إنّ "المقاومة الفلسطينية لا تزال بألف خير"، متوعداً بأنّ "رعب الاستنزاف القادم سيدفع العدو إلى الخروج من غزة صاغراً".

وفي كلمة مسجّلة بثّتها سرايا القدس، أشار أبو حمزة إلى أنّ "المقاومة الفلسطينية تخوض حرباً وجوديةً في قطاع غزة والضفة الغربية"، مؤكداً أنّ "المقاومة لن تكون إلا منتصرةً في هذا التحدي".
وبشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أكد أبو حمزة "خوض معركة أمنية معقّدة من أجل الحفاظ عليهم"، متوجّهاً إلى مستوطني الاحتلال بالقول: "الطريقة الوحيدة لاستعادة أسراكم هي الانسحاب من غزة وإجراء صفقة تبادل وإنهاء العدوان".
وأكد أبو حمزة أنّ "عودة المستوطنين إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على القطاع".
وأعلن تنفيذ العديد من عمليات القنص التي استهدفت جنود الاحتلال وقناصيه في كل محاور القتال، ولاسيما جباليا، خلال الأسابيع الماضية.
كما أعلن إعطاب وتدمير عشرات الآليات الإسرائيلية في رفح وجباليا وحي الزيتون وعلى تخوم المحافظة الوسطى، بقذائف "التاندوم" وعبوات "الثاقب" البرميلية شديدة الانفجار و"الأبابيل".
إلى جانب ذلك، أكد أبو حمزة استهداف قوات الاحتلال وتحشداتها بصورة شبه يومية، في رفح وجباليا و"نتساريم"، بعشرات قذائف "الهاون" والصواريخ من نوع "107".
ويُضاف إلى ما سبق استهداف سرايا القدس بئر السبع وعسقلان وسديروت، خلال الأسابيع الماضية، وإسقاط 11 طائرةً إسرائيليةً، تنوعّت ما بين "سكاي لارك" و"كواد كابتر"، وغيرها من طائرات الاستخبارات والتجسس على امتداد ساحة المواجهة في القطاع.
الناطق باسم سرايا القدس وجّه تحيةً إلى "الشعب الفلسطيني الصابر في خيام النزوح، وعلى أنقاض البيوت المدمّرة، وإلى كتائب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات".
كما توجّه بالتحية والشكر إلى "جبهات الإسناد في كلٍّ من اليمن والعراق ولبنان، في ظل تصعيدها الملحوظ والمتواصل والمؤلم لقوات الاحتلال الإسرائيلي".
ووجّه تحيةً أيضاً إلى "كل أحرار العالم في الجامعات الأميركية والمدن الأوروبية والساحات والعواصم العربية"، مؤكداً أنّ "نتائج الإرادة والتضحيات الجسام في معركة طوفان الأقصى باتت تظهر شيئاً فشيئاً، من خلال الالتفاف العالمي حول القضية الفلسطينية".
أبو حمزة: رعب الإستنزاف القادم سيخرج العدو من غزة

عربي و دولي

سرايا القدس

غزة

أبو حمزة

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