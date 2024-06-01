وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع: إجتماع مصري أميركي إسرائيلي بالقاهرة غداً لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

جولة جديدة على قضاء كسروان وتحديداً منطقة غدراس الخلّابة للتعرف على أبرز صناعاتها.. "العودة الى النملية" بعد قليل على الجديد

جولة جديدة على قضاء كسروان وتحديداً منطقة غدراس الخلّابة للتعرف على أبرز صناعاتها.. "العودة الى النملية" بعد قليل على الجديد