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وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع: جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بغزة في ضوء الطرح الأميركي الأخير
2024-06-01 | 08:09
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وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع: جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بغزة في ضوء الطرح الأميركي الأخير
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