رفضاً للهدنة.. تهديد من بن غفير وسموتريتش بحل حكومة نتنياهو

وقال بن غفير إنه لن يوافق على إنهاء حرب غزة دون القضاء التام على حركة حماس.

وهدد بن غفير بحل "الحكومة الإسرائيلية" في حال الموافقة على الصفقة بالشروط التي تم الإعلان عنها.

واعتبر وزير الأمن القومي أن مثل هذ الاتفاق سيكون "تهورا وسيشكل انتصارا للإرهاب وتهديدا للأمن القومي الإسرائيلي".

من جانبه قال سموتريتش: "لن أكون جزءا من حكومة توافق في حال إنهاء الحرب في غزة".

وأضاف: "لن نوافق على نهاية الحرب قبل تدمير حماس".

وتابع: "نرفض أي انسحاب للقوات الإسرائيلية وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة والإفراج الجماعي عن السجناء".

كما قال عضو الكنيست جدعون ساعر، إن "المخطط الذي ينتهى ببقاء حماس في السلطة هزيمة إسرائيلية".