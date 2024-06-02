إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: 3 طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله اخترقت أجواء الشمال ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض أي منها ويبدو أن الطائرات بدون طيار ضربت المنطقة