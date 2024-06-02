وزير الحرب الاسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان: تلقيت عرضاً نهاية الأسبوع من نتنياهو لتولي منصب وزير الجيش

معلومات الجديد: ميقاتي وضع بري في جو لقائه مع الرئيس الفرنسي ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت نهاية الأسبوع لاتمام الرؤية اللبنانية بشأن الأحداث الجارية