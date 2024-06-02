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وزير الحرب الاسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان: تلقيت عرضاً نهاية الأسبوع من نتنياهو لتولي منصب وزير الجيش
2024-06-02 | 02:02
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وزير الحرب الاسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان: تلقيت عرضاً نهاية الأسبوع من نتنياهو لتولي منصب وزير الجيش
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