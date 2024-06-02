سيناتور أميركي عن نتنياهو: "مجرم حرب"

أعرب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو السبت عن "سعادته" لدعوته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي، في حين انتقد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز توجيه الدعوة لنتنياهو ووصفه بأنه "مجرم حرب".

فمن جهته، قال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "يسعدني أن أنال شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتبيان الحقيقة لممثلي الشعب الأميركي والعالم أجمع حول حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".



وأضاف البيان أن نتنياهو سيصبح أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في 4 مناسبات.



وأرفق مكتب نتنياهو البيان بصورة عن الدعوة الأميركية، لكنه لم يذكر موعد إلقاء الخطاب أمام الكونغرس.



ومساء الجمعة، دعا قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، نتنياهو لإلقاء كلمة أمام المشرعين في المجلس.



وجاء ذلك في دعوة رسمية وقّع عليها جميع زعماء الكونغرس الأربعة، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشارلز شومر، وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز.