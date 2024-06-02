مساعد نتنياهو عن مقترح بايدن: "معيب"

أفادت وكالة رويترز، أن مساعد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن "إسرائيل قبلت اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة والذي طرحه الرئيس الاميركي جو بايدن الآن، على الرغم من أنه وصفه بأنه معيب وبحاجة إلى المزيد من العمل".

