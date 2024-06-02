مساعد نتنياهو عن مقترح بايدن: "معيب"
أفادت وكالة رويترز، أن مساعد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن "إسرائيل قبلت اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة والذي طرحه الرئيس الاميركي جو بايدن الآن، على الرغم من أنه وصفه بأنه معيب وبحاجة إلى المزيد من العمل".
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قال أوفير فولك، كبير مستشاري نتنياهو للسياسة الخارجية، إن اقتراح بايدن هو "صفقة اتفقنا عليها - إنها ليست صفقة جيدة لكننا نريد بشدة إطلاق سراح الرهائن جميعهم".
وتابع: "هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل عليها"، مضيفا أن "الشروط الإسرائيلية، بما في ذلك الإفراج عن الرهائن وتدمير حماس كمنظمة إرهابية (ترتكب) إبادة جماعية لم تتغير".