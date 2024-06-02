"سر" يخفيه نتنياهو عن وزرائه.. ماذا يحدث في حكومة "إسرائيل"؟



في ظل حساسية موقفه، يسعى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي أن يبقي تفاصيل مقترح إنهاء الحرب في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، سراً على وزراء حكومته.

فقد كشفت "هيئة البث الإسرائيلية"، الأحد، أن الفريق المفاوض لم يعرض تفاصيل المقترح على وزراء الحكومة الموسعة "بطلب من نتنياهو وحكومة الحرب".

والأحد قالت الولايات المتحدة إنه إذا قبلت حماس بخطة الهدنة متعددة المراحل في غزة، التي أعلنها بايدن، فإنها تتوقع أن تحذو "إسرائيل" حذوها.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لمحطة "إيه بي سي" الإخبارية: "لدينا كل التوقعات أنه إذا وافقت حماس على المقترح كما نقل إليها، وهو مقترح إسرائيلي، فإن إسرائيل ستقول نعم".

وأوضح: "نحن ننتظر ردا رسميا من حماس"، التي سبق أن أعلنت في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.

