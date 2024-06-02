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عربي و دولي

"إسرائيل".. تصويت منتظر على "إنشاء حكومة بديلة لحماس"

2024-06-02 | 14:25
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&quot;إسرائيل&quot;.. تصويت منتظر على &quot;إنشاء حكومة بديلة لحماس&quot;
"إسرائيل".. تصويت منتظر على "إنشاء حكومة بديلة لحماس"

يطرح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت للتصويت هذا المساء في مجلس الوزراء الحربي، مقترحا لبدء تجربة إنشاء حكومة بديلة لحماس في قطاع غزة، حسبما كشفت "تقارير إعلامية" الأحد.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية" إن "مقترح غالانت سيقضي بإنشاء حكومة بديلة لحماس على الفور".
وصرح مسؤولون أمنيون أنه "ستتم أيضا دراسة إمكانية منح المسؤولين المحليين في شمال قطاع غزة أسلحة للدفاع عن النفس".
وبحسب "مصادر إعلامية" فإن "الخطة تقضي بعمل إسرائيل مع القيادة المحلية في عدة أحياء في شمال غزة".
وأشارت المصادر إلى أنه "من المفترض أن يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لهذه الأحياء، على الأقل في البداية، حتى لا تسيطر عليها حماس".
وأوضحت أن هذه "مبادرة من المؤسسة الأمنية بموافقة غالانت".
وكان غالانت قال في وقت سابق: "لن نقبل حكم حماس لقطاع غزة في أي عملية لإنهاء الحرب".
وأضاف: "سنقوم بعزل المناطق وإزالة أعضاء حماس وجلب قوات أخرى من شأنها تمكين تشكيل حكومة أخرى".
وتركز الحديث خلال الساعات الماضية عن المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب على غزة.
"إسرائيل".. تصويت منتظر على "إنشاء حكومة بديلة لحماس"

عربي و دولي

حماس

إسرائيل

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