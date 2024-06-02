"خيبة أمل جديدة" بين نتنياهو وبايدن

أعرب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "خيبة أمله"، من رفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض إجراءات عقابية على المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي هذا بعدما طلب المدعي العام في المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بسبب الحرب على غزة.

وأيد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس فرض عقوبات على المحكمة، إلا أن البيت الأبيض رفض هذا التوجه.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الثلاثاء: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا".

وفي مقابلة مع إذاعة "سيريوس أكس أم" الأميركية أجريت الأربعاء وبثت الأحد، قال نتانياهو: "الولايات المتحدة قالت إنها، بدعم من الحزبين، تؤيد مشروع قانون العقوبات" ضد المحكمة.

وأضاف: "اعتقدت أن هذا هو الموقف الأميركي لوجود إجماع من الحزبين بشأنه قبل أيام معدودة. الآن تقول إن ثمة علامة استفهام (حوله). بصراحة لقد فوجئت وخاب أملي".



