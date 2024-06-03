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عربي و دولي

في الجزائر.. خسائر كبيرة جرّاء احتراق أشجار النخيل!

2024-06-03 | 02:13
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في الجزائر.. خسائر كبيرة جرّاء احتراق أشجار النخيل!
في الجزائر.. خسائر كبيرة جرّاء احتراق أشجار النخيل!

خلف حريق هائل نشب مساء يوم أمس بأحد المرافق التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بولاية ورقلة جنوب شرق البلاد، خسائر كبيرة فضلا عن احتراق أشجار النخيل.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية بولاية ورقلة من إخماد الحريق الذي طال مركز اتصالات تابع لمؤسستي اتصالات الجزائر وموبيليس والواقع بمنطقة "القارة الشمالية".

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه "تم سجل في نفس الوقت تقريبا خسائر في أشجار النخيل بسبب تجدد اشتعال النيران"، موضحة أن "الحريق أسفر عن خسائر مادية كبيرة للمؤسستين، فيما لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة".

وعرفت مناطق إفري ومقانو وعين عبيد بالولاية، تجدد اشتعال النيران بأشجار النخيل لاسيما خلال فترة الظهيرة، وقد مكنت مجهودات الحماية المدنية الجزائرية والمواطنين من السيطرة على الحريق ومنع النيران من الانتشار داخل المحيط الفلاحي.
في الجزائر.. خسائر كبيرة جرّاء احتراق أشجار النخيل!

عربي و دولي

الجزائر

حريق

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